На матче "Динамо" – "Шахтер" будет работать система VAR

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На матче "Динамо" – "Шахтер" будет работать VAR
На матче "Динамо" – "Шахтер" будет работать VAR / Фото из открытых источников

На матче 3-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер", который состоится 10 августа в Киеве, будет работать система VAR в тестовом режиме.

Об этом сообщает официальный сайт НСК "Олимпийский".

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Арбитр VAR (оффлайн) – Николай Балакин, ассистент VAR (оффлайн) – Владимир Володин. Наблюдатель VAR (оффлайн) – Владимир Петров.

К слову, система VAR также использовалась на матче 2-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Карпатами" в оффлайн режиме, а также в поединке "Мариуполь" – "Александрия".

Кроме этого, система видеоповторов уже применялась в игре за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо".

Что касается полноценного внедрения системы VAR, то она должна заработать в УПЛ с февраля 2020 года.

Что такое VAR?
Система видеопомощи арбитрам (англ. Video assistant referee, сокращенно VAR) – технология в футболе, которая позволяет главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

VAR позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять правильное решение:
– нарушение правил при забитых голах,
– эпизоды с назначением пенальти,
– ошибочное предъявления красной карточки (эпизоды со второй желтой карточкой не рассматриваются)
– ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно сделал фол, который наказывается карточкой).

Таким образом, система видеопомощи позволяет официально выявить и подтвердить или опровергнуть "явные ошибки" судьи во время матча

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер УПЛ Динамо
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