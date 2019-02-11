На матче "Динамо" в Лиге Европы вывесили баннер "Убийцы Гандзюк должны сесть": фото и видео

Фанаты "Динамо" провели акцию во время матча против "Олимпиакоса" в Лиге Европы. Они вывесили огромный баннер относительно расследования нападения на Екатерину Гандзюк.

На одном из баннеров было написано "Убийцы Гандзюк должны сесть". На еще одном баннере была надпись "Мангер убийца".

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Все это сопровождалось пиро-шоу.

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Нападение на Екатерину Гандзюк и его смерть31 июля 2018 гоода Екатерину Гандзюк облили серной кислотой в Херсоне. В итоге женщина получила ожоги тела. Ее прооперировали. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители переквалифицировали это дело и теперь ее расследуют как "законченое умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.