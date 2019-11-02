На матче "Динамо" во второй раз использовали VAR: стало известно когда система заработает в УПЛ

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На матче "Динамо" во второй раз была использована VAR
На матче "Динамо" во второй раз была использована VAR / fcdynamo.kiev.ua

2 ноября в матче чемпионата Украины среди команд U-21 между "Динамо" и "Львов" во второй раз была использована система VAR.

В компенсированное время киевляне не забили пенальти. Арбитр, просмотрев видео эпизода, увидел, что голкипер "Львова" нарушил правила. Следовательно, киевляне перевыполняли пенальти.

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Со второй попытки "Динамо" сумело забить и вырвало победу – 3:2.

Видео использования VAR в матче "Динамо" – "Львов"

В пятницу, 1 ноября, система VAR была впервые использована в Украине на матче "Динамо" U-19. В пользу киевлян был назначен пенальти в игре с "Карпатами".

Президент Ассоциации футбола Украины Андрей Павелко в своем фейсбуке сообщил, когда система VAR заработает в премьер-лиге Украины. По его словам, VAR может появиться уже в 2020 году.

"22 ноября в Украине ожидаем делегацию из представителей ФИФА и FIFA, которые должны наглядно убедиться в качественной подготовке наших специалистов к использованию VAR. После получения положительных результатов технологического тестирования наших специалистов и системы мы сможем получить разрешение на использование системы VAR в Украине. После чего VAR полноценно заработает в чемпионате УПЛ с первых матчей нового года", – написал Павелко.

Что такое VAR?

Система видеопомощи арбитрам (англ. Video assistant referee, сокращенно VAR) – технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

VAR позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять правильное решение:
– нарушение правил при забитых голах,
– эпизоды с назначением пенальти,
– ошибочное предъявление красной карточки (эпизоды со второй желтой карточкой не рассматриваются)
– ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно сделал фол, который карается карточкой).

Таким образом, система видеопомощи позволяет официально выявить и подтвердить или опровергнуть "явные ошибки"судьи во время матча.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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