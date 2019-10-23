На матче юношеской Лиги чемпионов фанаты атаковали соперников палками: кровавые фото и видео 18+

Матч юношеской Лиги чемпионов между греческим "Олимпиакосом" и немецкой "Баварией" прервали из-за фанатов. Болельщики хозяев устроили кровавую расправу на стадионе во время игры.

На 84-й минуте фанаты хозяев неожиданно выбежали на поле и побежали в сторону сектора болельщиков "Баварии". Нападавших было около 70 человек, и некоторые из них были вооружены палками. Все закончилось кровавой схваткой.

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Видео нападения на болельщиков "Баварии"

Судья матча тут же остановил игру и забрал юных футболистов "Олимпиакоса" и "Баварии" с поля. На то время гости были впереди, забив четыре гола.

Нападавшие сразу после этого покинули пределы стадиона.