На матче юношеской Лиги чемпионов фанаты атаковали соперников палками: кровавые фото и видео 18+
Матч юношеской Лиги чемпионов между греческим "Олимпиакосом" и немецкой "Баварией" прервали из-за фанатов. Болельщики хозяев устроили кровавую расправу на стадионе во время игры.
На 84-й минуте фанаты хозяев неожиданно выбежали на поле и побежали в сторону сектора болельщиков "Баварии". Нападавших было около 70 человек, и некоторые из них были вооружены палками. Все закончилось кровавой схваткой.
Читайте также: Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 22 октября
Видео нападения на болельщиков "Баварии"
Судья матча тут же остановил игру и забрал юных футболистов "Олимпиакоса" и "Баварии" с поля. На то время гости были впереди, забив четыре гола.
Нападавшие сразу после этого покинули пределы стадиона.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
"Арена Львов" – это как Mercedes, у которого колеса спущены и двигатель не работает, – директорсегодня , 11:45
-
"Шахтер" вырвал ничью в напряженном матче против загребского "Динамо": видео22 октября , 22:01
-
Заедьте в гериатрические пансионаты или интернаты – там смертью пахнет, – пауэрлифтер-чемпион22 октября , 17:50
Комментарии