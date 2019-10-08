На матче отбора к Евро-2020 Украина – Литва будут работать арбитры из Австрии

Футбольные судьи из Австрии будут обслуживать отборочный поединок чемпионата Европы-2020 между национальными сборными Украины и Литвы.

11 октября команды на поле ОСК Металлист в Харькове выведет бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером, информирует официальный сайт УАФ.

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На линиях ему будут помогать Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбич. Четвертый судья – Александер Харкам.

После игры в Харькове "сине-желтые" возьмут курс на Киев, где будут готовиться ко второму поединку нынешних матчей сборных. В понедельник, 14-го октября, на НСК "Олимпийский" приедут португальцы. 4 очка в двух матчах гарантируют подопечным Андрея Шевченко путевку на континентальный форум.

Украинская сборная занимает первое место в группе B, имея отрыв от ближайшего преследователя, команды Португалии, 5 очков.