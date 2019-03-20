На матче Португалия — Украина ожидается настоящий аншлаг

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Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / ФФУ

По состоянию на 20 марта реализовано более 50 тысяч билетов на матч отбора на Евро-2020 между Португалией и Украиной.

Судя по всему, на матче отбора к Евро-2020 Португалия – Украина, который состоится 22 марта в Лиссабоне на стадионе "Да Луж", может быть аншлаг, сообщает пресс-служба ФФУ.

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Уже реализовано более 50 тысяч билетов на поединок. При этом ожидается, что команду Андрея Шевченко на трибунах домашней арены местной "Бенфики" будет поддерживать около 2 тысяч украинских болельщиков.

Стадион "Да Луж" в Лиссабоне, который будет принимать поединок, вмещает 65 тысяч зрителей. Встреча состоится 22 марта в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Спорт 24 писал, что сборная Украины проведет четыре домашних матча в отборе на Евро-2020. Среди соперников – сборные Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. На матче против этих сборных в Украине можно купить абонемент.

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Теги: Новости Спорта Португалия Евро-2020 Сборная Украины по футболу Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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