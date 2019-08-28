На матче сборной Украины с Литвой ожидается аншлаг, проданы все билеты

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Сборная Украины
Сборная Украины / GETTY IMAGES

На матче между Литвой и Украиной в квалификации чемпионата Европы 2020 года ожидается аншлаг. На игру, которая состоится 7-го сентября, проданы все билеты.

Как сообщает официальный сайт литовской Федерации футбола, на поединок были распроданы все билеты, доступные в открытой продаже.

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Всего стадион ЛФФ в Вильнюсе способен принять более 5 тысяч зрителей.

Тысяча билетов была отведена гостевым фанатам, которые отправятся в Вильнюс, чтобы поддержать команду Андрея Шевченко.

Матч между Литвой и Украиной состоится в субботу, 7-го сентября. Начало игры – в 19:00.

Через три дня после поединка против Литвы "сине-желтые" проведут товарищеский матч с Нигерией в Днепре.

Следующую домашнюю игру в рамках квалификации Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко также проведут против Литвы. Матч состоится 11 октября в Харькове.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020 Сборная Украины по футболу
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