На матче сборной Украины во Львове ожидают сербских хулиганов, – СМИ

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Сербские фанаты
Сербские фанаты / twitter.com

На матче сборной Украины с Сербией во Львове в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года ожидаются хулиганы из Белграда.

Футбольные хулиганы из Сербии собираются посетить матч своей сборной в квалификации Евро-2020 с Украиной, сообщает "Спортивка".

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Украинская полиция вроде бы вызывает подкрепление, в том числе из Киева и других областей.

В целом на матче Украина – Сербия ожидается 200 болельщиков гостей. Все билеты на матч уже давно реализованы, поэтому ожидается аншлаг.

Также подтверждается присутствие в Львове хорватских ультрас, которые пройдут совместный марш с украинскими болельщиками. Исторически сложилось, что хорваты и сербы недолюбливают друг друга, в том числе это проявляется в болельщицкой среде.

Поединок третьего тура квалификации чемпионата Европы Украина – Сербия состоится в пятницу, 7-го июня. Игра пройдёт во Львове, начало в 21:45.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Евро-2020 Сборная Украины по футболу
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