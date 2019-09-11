На матче "Шахтер" — "Манчестер Сити" в Харькове ожидается большой ажиотаж

Поединок "Шахтер" — "Манчестер Сити" 18 сентября, которым "горняки" стартуют в групповом турнире Лиги чемпионов, вызвал невероятный ажиотаж.

На матч, в котором "Шахтер" примет в Харькове "Манчестер Сити", на данный момент проданы уже 30 тысяч билетов.

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Таким образом, за неделю до матча в наличии остается всего 10 тысяч билетов различных категорий.

Отметим, что ОСК "Металлист", на котором пройдет поединок, вмещает чуть больше 40 тысяч зрителей.

Напомним, что "Шахтер" в третий раз подряд сыграет против "Манчестер Сити" Гвардиолы на групповом этапе Лиги чемпионов. Кроме чемпиона Англии в списке соперников итальянская "Аталанта" и "Динамо" (Загреб).