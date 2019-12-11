На матче "Шахтера" в Лиге чемпионов растянули баннер в поддержку нацгвардейца Маркива: фото

Во время матча донецкого "Шахтера" в лиге чемпионов против итальянской "Аталанты" на трибунах стадиона растянули огромный баннер с надписью на итальянском "L Italia, libera Vitaliy!"("Италия, освободи Виталия!") и хештегом #FREEMARKIV.

Таким образом болельщики решили еще раз напомнить о деле бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, который был приговорен в Италии к 24 годам заключения якобы за убийство итальянского журналиста Андреа Рокелли.

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Стоит отметить, что баннер вывесили на матче против итальянской команды, поэтому итальянские болельщики могли увидеть его.



Баннер Виталия Маркива на матче Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и итальянской "Аталантой" (фото Юрия Бутусова)

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Фото с баннером на матче выложил журналист Юрий Бутусов.

"Свобода Маркива – это требование справедливости и требование покончить с позорным влиянием российских спецслужб в итальянской судебной власти. Украина никогда не откажется от борьбы за свободу Виталия", – подписал фото Бутусов.