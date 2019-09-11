На матче Украина – Нигерия фаны вывесили баннер "УЕФА, "Днепр-1" – афера Коломойского"
На товарищеском матче Украина – Нигерия, который состоялся 10-го сентября в Днепре, фанаты вывесили баннер "UEFA, Dnipro-1 is a Kolomoyskiy's scam". С английского переводится как "УЕФА, "Днепр-1" – афера Коломойского".
Баннер в адрес УЕФА был вывешен в первом тайме поединка. Во втором тайме баннер убрали.
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Почетным президентом "Днепра-1" является бывший депутат Верховной Рады Украины Юрий Береза.
Ранее была информация, что олигарх Коломойский дает "Днепру-1" миллион долларов в год. Об этом сообщил украинский журналист Константин Андриюк.
Для Коломойского футбол на данный момент не в приоритете. По моей информации, он поддерживает "Днепр-1", который сейчас вышел в УПЛ. Неофициально дает клубу миллион долларов в год,
– сказал Андриюк.
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Как известно, Игорь Коломойский ранее был владельцем футбольного клуба "Днепр". В 2017 году по итогам сезона "Днепр" вылетел в Первую лигу, заняв 11-е место в турнирной таблице. В ФИФА наложили санкции на команду и снизили днепрян еще на один дивизион из-за финансовых долгов.
В то же время был создан СК "Днепр-1", который сейчас выступает в элитном дивизионе Украины.
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