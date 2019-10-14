На матче Украина – Португалия ожидается аншлаг, не продали всего 200 билетов

Сборная Украины в понедельник, 14 октября, сыграет против Португалии. Это будет матч в рамках отбора на Евро-2020. Нашу сборную в этой игре ожидает неистовая поддержка.

Согласно данным Украинской ассоциации футбола, на НСК "Олимпийский" ожидается 67 800 украинских болельщиков (в продажу поступило 68 000 билетов).

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При этом стоит отметить, что билеты на матч стоили от 150 гривен, и их можно было купить только онлайн. А в первую же минуту, когда они поступили в продажу, сайт не выдержал и "упал". Поэтому многие болельщики не могли сразу купить билеты. Проблемы с продажей билетов онлайн были и позже.

Вход на стадион будет отрыт в 18.45. В 20:00 начнется развлекательная программа. Сам матч стартует в 21:45.

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