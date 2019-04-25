На нас, горнолыжников, не обращают внимания. Не получила поддержки даже перед Олимпиадой

Ольга Кныш – 23-летняя многократная чемпионка Украины, мастер спорта по горнолыжному спорту. Представляла Украину на Зимней Олимпиаде 2018 в трех дисциплинах: супер-гигант (сорок третье место), гигант (сошла с дистанции) и слалом (сорок пятый).

Ольга – меломан, может слушать все, кроме шансона; на фильмы нет времени; ожидает премьеру восьмого сезона сериала "Игры престолов". Интересуется психологией, особенно для спортсменов, потому читает соответствующую литературу. Также читает книги на английском чтобы "подтянуть" язык. В первой части интервью Оля рассказала о том, как пришла в спорт, какими еще видами спорта занималась, специфику подготовки, обеспечения, поддержку от государства в послеолимпийский год и сколько собственных средств вложила в свою карьеру.

К слову, соревнования Ольги Кныш на Олимпиаде сорвалось из-за сильного ветра

– Вы встали на лыжи в 2 года?

– Мы были в Словакии на отдыхе, и меня родители отдали в местную школу. Я там что-то рисовала, немного каталась. Понятно, что это не были крупные горки, но факт "стала на лыжи в 2 года" зафиксирован.

– А в Украине?

– Пошла в школу "Динамо". Мне было три с половиной. Кажется еще нельзя было, потому что берут с 4 или 5.

– У Вас спортивная семья?

– У меня папа дзюдоист, поэтому поддерживал. А мама просто поддерживала и хотела, чтобы дети занимались спортом. Кроме лыж я потом еще теннисом занималась, танцами. Они водили меня на различные кружки, а я уже решала, где остаться. У меня весь день был заполнен.

– Что это были за танцы?

– Это были современные танцы. Где до 10 лет занималась.

– Родители не отговаривали от занятий спортом профессионально?

Как-то был момент в 9 классе. Тогда и я понимала, что заниматься лыжами нет смысла. Не было финансирования. Но оно вернулось, я снова начала ездить на сборы, попала в сборную и осталась в спорте.

– Когда теннисом начали заниматься?

– Где в 5-6 лет. С возраста "пупсика". Обычно у меня куда брат идет, туда и я. Занималась где-то пять лет. Возможно и дальше бы продолжала, но моя тренер попала в аварию и не могла продолжить меня тренировать. Перешла к другому наставнику, но она переехала. Если коротко, то не было тренера, а потом появилось дзюдо. Сейчас очень редко играю в теннис. Хотела бы больше, потому что когда приходишь первый раз, то играешь по принципу "кто выше бьет, тот лучше играет".

– Почему выбрали дзюдо?

– Я попала в лагерь с дзюдоистами. И тренер постоянно приглашал прийти на секцию. Считала, что дзюдо не для девушек. Но потом решила попробовать, и мне понравилось. Занималась четыре года. Выполнила кандидата в мастера спорта. Эта награда (заняла третье место на чемпионате Украины) была прямо ух.

Бросила, потому что появилось финансирование в лыжах. Начала много ездить на сборы, и надо было выбирать что-то одно. Плюс дзюдо стало меньше нравиться. Не нравилось бороться, много контакта, бывают неприятные приемы. А на лыжах есть ты, трасса и все.

– Папа не был разочарован, что оставили дзюдо?

– Он всегда поддерживал. Хорошо отреагировал, когда я сказала что не буду больше заниматься.

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– Ваш отец был чемпионом СССР по дзюдо. А какие достижения у брата?

– Кроме дзюдо, он еще самбо занимается. Был третьим на чемпионате мира по самбо в возрасте до 21. Мастер спорта в обоих видах. В прошлом году он еще выступал на Чемпионате Европы. Вице-чемпион Европы в категории мастерс (Пореч, Хорватия 2017)

– С братом выходили на схватку?

– Только в теннисе. Нас страшно было ставить друг против друга. Я постоянно спорила.

– После того, как брат занялся стоматологией, которая приносит ему основной доход, не было желания снова пойти по его стопам?

Когда нет результатов, то думаешь о том, для чего ты этим занимаешься. Ты же даже в ноль не выходишь. Были мысли поступить в университет и заняться чем-то другим, где можно зарабатывать на жизнь. Но хочется достичь результата в горнолыжном спорте.

– С детей, которые ходили с Вами на теннис, дзюдо и горнолыжный спорт, кто-то достиг успеха?

– До Олимпиады никто не "доехал". Все заканчивали со спортом в классе так десятом.

– Когда поняли, что будете заниматься только спортом?

– Лет так в 15. Это уже был тот возраст, что надо было решать вопрос университета и чем буду зарабатывать на жизнь. Я попала в сборную и увидела, что спорт – это не шутка и нужен более серьезный подход. Не то, чтобы я до этого халтурила, но поняла, что спорт теперь будет забирать все время.

– Если бы пошли учиться на "гражданскую" профессию, то какую?

– Всегда думала, что это бы был зооветеринарный, я очень люблю животных. Другой выбор – журналистика или медицинский. Но не знала, каким врачом хочу быть. Был вариант спортивного врача, возможно физиотерапевт.

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– У Вас есть собака...

– Да, зовут Рекси, ей 11 лет. Еще до школы у нас была собака Люся (пудель). После того, как она умерла, я очень хотела новую собаку. И где-то в шестом классе мне купили. Теперь мама постоянно подкалывает: "Говорила мне, что гулять будешь, причесывать будешь". Я честно до 9 класса все это делала. Первые годы сложные, приучить ко всему. Я каждый вечер причесывала. Теперь в этом мне помогает мама, поскольку я значительную часть своего времени нахожусь на сборах.

– Или Вы занимаетесь, когда нет снега?

– Тренировки идут постоянно. Сейчас сезон заканчивается, неделя отдыха и снова тренировки в зале.

– Расскажите о своей работе в зале.

– У нас разноплановая подготовка. Когда-то все думали, что горнолыжникам нужны только ноги, поэтому надо их качать. Это стереотипное мышление. Нам нужно все. Общую физическую подготовку начинаем еще летом. На лыжи выходим не ранее августа. Все это зависит от графика, денег. Поэтому имеем где-то 2 месяца на физическую подготовку. В первые недели очень трудно втягиваться и не сразу с 100 кг приседаем. Начинаем с базовых упражнений.

Кроме зала, еще работаем на стадионе. Делаем интервальные ускорения. Одна из важнейших качеств – это взрывная сила, поэтому упражнения акцентированы на это. У нас и в теннис надо играть, и на велосипеде ездить, и в тренажерке приседать, и на батуте работать. Чтобы потом на трассе лучше чувствовать свое тело.

Бывает, что 6 дней в неделю работаю, или 3 дня. Есть по одному разу в день, по два. Все зависит от тренировочного цикла. Также считаем сколько времени мышцы находится под нагрузкой, а не просто время в зале.

– Какие максимальные показатели в зале?

– Приседала – 120 кг три раза в 90 градусов. Полный присяд – 85 кг. Жму штангу – 55 кг на три раза. Тяга без пояса – 60 кг на 3 раза.

– Как проходит Ваш день?

– На сборах, если это летом, то тренировки в 7:00 утра, в 9:00-9:30. Далее завтрак и сон. Просыпаюсь в обед. Поела, сон и снова тренировки. Далее ужин, можно что-то посмотреть или почитать и снова спать.

– Какие тренировки у Вас на велосипедах?

– Если это повторно-интервальная, то один подъем 500 метров. Таких у нас 10, которые надо преодолеть как можно быстрее. Есть тренировки на километраж – проезжаем 50-60 км.

– Следите за количеством потребляемых калорий?

– Наверное надо было бы это делать, но не занимаюсь этим. Нет нужды, чувствую, что и когда надо съесть. Утром ем овсянку с сыром, орехи, курагу, изюм. На обед для меня самое лучшее – это макароны. Они энергетические и хороши для восстановления. На ужин – мясо с салатом. Но это не является для меня диетой. Просто так чувствую.

– В Украине у Вас есть конкуренция?

– И да, и нет. Со мной соревновались еще две девочки, но это мало. Фактически гарантирована медаль есть. Хотя хочется занять первое место. Понимаю, что они могут у меня выиграть, потому что неплохо катаются.

– Как оцените результаты на последнем ЧМ?

– Не из лучших. Этот год был экспериментальный. У нас появился новый тренер, изменилась техника, был малый накат. Понимала, что не очень готова к ЧМ.

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– Кто Вас тренирует?

– Спасибо Юлии Шепиленко и Тимофею Ершову, которые работали со мной последние годы. С этого сезона у меня новый тренер Томас Марниц, с которым я буду работать в дальнейшем. Все они закрывали много вопросов, как на склоне в тренировочном процессе, так и вне его.

– Что изменил новый тренер?

– Делаем много упражнений на технику, но не чувствую наката, чтобы почувствовать это на трассе.

– Перед Олимпиадой всегда увеличивают финансирование. Его был достаточно?

– Для того, чтобы поехать на сборы и соревнования и не экономить, было достаточно. Мы даже в Чили и Канаду на соревнования ездили. До этого не могли себе позволить.

– Какие есть проблемы с оплатой сборов?

Если нам проплатили сборы на трассах Австрии, а там есть проблемы со снегом, то мы не можем переехать в Италию. Потому что по приказах мы в Австрии и все чеки именно из этой страны должны привезти. Если их не будет, то не заплатят. Были нюансы с нехваткой средств на экипировку. Если мне надо 8 пар лыж, то выделили одну.

– Большинство закупленного инвентаря перед Олимпиадой пришло в конце года. Как это повлияло на подготовку?

– Это проблемно, потому что лыжи нам нужны уже в мае, чтобы начать обкатку. Я лыжи получила перед Олимпиадой, на последнем сборе в январе. Но качество было хорошим.

– Город и область поддерживают?

– Нет. На нас, горнолыжников, не обращают внимания. Не получала никакой стипендии или поддержки, даже перед Олимпиадой.

– Костюм, шлемы, форму выдавали или сами покупали?

– Это все выдала федерация.

– Какова стоимость всей вашей экипировка?

Лыжи – 800 евро, ботинки – 600, костюм – 400, термобелье – 100 евро, брюки и куртка – 500 евро, шлем – 120 евро, очки – 100 евро, перчатки – 200 евро, защита на спину – 150 евро, защита на руки – 150 евро, пластмассовый защита – 100 евро, защита на ноги – 120 евро. Это все, что должно быть на мне. Это минимальные цены. Но надо считать, что на одну дисциплину надо хотя бы пару лыж. У меня нет тренировочных и стартовых лыж. Все зависит от покрытия. На тренировке перед стартом чувствую, какие лыжи едут быстрее, те и беру.

У топ спортсменов, если не считать лыжи и ботинки, то сумма получится на 2-3 тысячи больше. У них еще все зависит от бренда. Я езжу в защите уже лет пять, а они меняют каждый год. Плюс многое получают от спонсоров. Если смотреть по уровню Кубка мира, то одна пара лыж стоит 1200-1500 евро.

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– Вы имеете возможность выбрать лыжи перед покупкой, или берете что есть?

– Топ спортсмены получают весной все пары лыж от фабрики и тестируют. Те, которые больше подходят и понравились, они берут себе. Так же в течении сезона у них есть возможность протестировать лыжи. У нас все несколько иначе. Мы получаем две пары на дисциплину и все.

– Насколько больше нуля Вас финансируют после Олимпиады?

Единственное финансирование этого сезона – это сбор с 24 декабря по 16 января. Где-то 1000 евро. До этого ездили за свой счет. А в прошлом году на каждого спортсмена нам выделили 1 миллион гривен (около 33 тысячи евро по тогдашнему курсу – прим. авт.). У нас или вообще не выделяют, или только один раз перед Олимпиадой. Невозможно за один год осуществить грандиозные изменения, максимум немного улучшить результаты.

– Сколько в этом сезоне потратили своих денег?

– 5-6 тысяч евро. Спонсорских средств не было.

– С какой "заначки" берете эти деньги?

– Значительную часть потратила из своих сбережений, зарплаты. Определенную часть предоставляли родители.

– Суточные Вам платят?

– Дают на проживание и питание. Также на бензин или пропуски. За эти средства мы должны перекрыть все. От стартовых взносов до проезда.

– Где в горнолыжном спорте можно заработать?

– На кубках мира и Европы, если попасть выше в протоколе. На Кубке мира уже с 30 места можно получить призовые. От 1000 евро.

– Сравните обеспечение свое и ближайших западных соседей.

– Например, в Польше на этот сезон один спонсор, который финансирует всю команду. У них все на спонсорских началах. Также федерация выделяет средства. Там люди работают со спонсорами, а у нас – нет.

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– Почему на сборы ездите именно в Австрию?

– У нас еще нет снега, когда надо начинать тренироваться на лыжах. Плюс там бесплатно можно кататься на склонах, и пропуск действует на два курорта в течение весны и осени.

– Когда впервые становитесь на снег?

– Если брать новый сезон, то первый сбор в апреле. Затем общая физическая подготовка, и потом уже в августе (искусственный павильон в Литве) или октябре.

– Зарплату Вам платят в сборной?

– Была 7500 гривен. Сейчас сняли с зарплаты.

– Сколько собственных денег пришлось вложить в свою карьеру?

– Из года в год это всегда по-разному. Только в прошлом сезоне ничего не вкладывала. В этом 5-6 тысяч евро, а до того минимум две тысячи в год. Например, я не платила за лыжи, потому что мне в этом сезоне предоставляли их бесплатно благодаря закарпатцам, а именно Тамаре Гисем, которая смогла договориться с фабрикой Nordica, чтобы мне давали лыжи бесплатно. Поэтому сэкономила.

Через несколько дней читайте на сайте Спорт 24 вторую часть интервью с Ольгой Кныш.