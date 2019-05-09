На новой форме киевского "Динамо" появится легендарный автограф

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На форме "Динамо" появится автограф Валерия Лобановского
На форме "Динамо" появится автограф Валерия Лобановского / Dynamomania

Традиционно перед началом следующего футбольного сезона, который в Украине стартует во второй половине июля, киевское "Динамо" представит свою новую форму.

На новой игровой форме "Динамо" будет размещен автограф Валерия Лобановского, сообщает Telegram канал "Записки Динамовца".

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Отмечается, что автограф будет расположен возле эмблемы клуба – фирменного ромба.

На форме "Динамо" появится автограф Валерия Лобановского

"Динамо" после 27 туров украинской Премьер-лиги идет на втором месте, отставая от донецкого "Шахтера" на девять очков. Подопечные Хацкевича также вылетели от "Шахтера" в 1/4 финала Кубка Украины.

В еврокубках "Динамо" дошло до 1/8 финала Лиги Европы, где вылетело от лондонского "Челси".

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
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