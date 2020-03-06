На открытии Олимпиады-2020 у каждой сборной будет по два знаменосца – мужчина и женщина

Международный олимпийский комитет (МОК) решил внести гендерный баланс в Олимпийские игры. Начнут с Олимпиады-2020 в Токио.

Исполком МОК внес изменения в протокол церемонии открытия Олимпиад, который начнет действовать уже с Токио-2020.

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Теперь в каждой сборной будет по два знаменосца разных полов на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр. Сделано это в рамках соблюдения гендерного баланса участников игр.

Также теперь каждая сборная, которая будет представлена ​​на Олимпийских играх, должна быть представлена ​​как минимум одним мужчиной и одной женщиной.

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