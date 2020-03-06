На открытии Олимпиады-2020 у каждой сборной будет по два знаменосца – мужчина и женщина
Международный олимпийский комитет (МОК) решил внести гендерный баланс в Олимпийские игры. Начнут с Олимпиады-2020 в Токио.
Исполком МОК внес изменения в протокол церемонии открытия Олимпиад, который начнет действовать уже с Токио-2020.
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Теперь в каждой сборной будет по два знаменосца разных полов на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр. Сделано это в рамках соблюдения гендерного баланса участников игр.
Также теперь каждая сборная, которая будет представлена на Олимпийских играх, должна быть представлена как минимум одним мужчиной и одной женщиной.
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