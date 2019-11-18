На первом этапе Кубка мира выступят сестры Семеренко, Джима, Меркушина и Пидгрушная

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак спрогнозировал состав женской украинской команды на первый этап Кубка мира. Первый этап стартует 29 ноября в Эстерсунде (Швеция).

Брынзак в интервью biathlon.com.ua заявил, что пока не располагает точной информацией о составе женской команды.

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Пока информации нет. Могу попробовать спрогнозировать: Валя и Вита Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина – особенно, учитывая наличие в программе сразу трех эстафет.

Также доказала свое право Дария Блашко. Ну и, принимая во внимание пять гонок с участием женщин на этапе, разумно взять запасную. Скорее всего, это может быть Елена Пидгрушная,

– сказал Брынзак.

Также Брынзак считает, что в состав сборной Украины может попасть Надежда Белкина.

Спорт 24 писал, что уже стал известен календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 и чемпионата мира-2020, который состоится в итальянском Антхольце.