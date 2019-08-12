На поединке Ломаченко – Кэмпбелл ожидается аншлаг

На бой украинца Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла проданы все билеты. Сам поединок состоится 31 августа в Лондоне.

Соответствующую информацию озвучил промоутер Эдди Хирн. Он представляет интересы Люка Кэмпбелла.

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Now officIally SOLD OUT for #Lomacampbell - going to be a big night @TheO2 August 31 pic.twitter.com/4DxrpAqsSW — Eddie Hearn (@EddieHearn) August 12, 2019

При этом билеты на бой стоили от 2300 гривен до более 20 тысяч гривен.

Напомним, бой Ломаченко – Кэмпбелл примет O2 Arena. Это многофункциональное спортивно-развлекательное сооружение в Лондоне, которое способно принять до 20 тысяч зрителей. Арена является мультифункциональной. Там проходят различные культурные и спортивные мероприятия. На летних Олимпийских и Паралимпийских играх Арена принимала соревнования по спортивной гимнастике, полуфиналы и финалы по баскетболу и баскетболу на инвалидных колясках. С 2009 года на арене происходит итоговый теннисный турнир ATP.

Напомним, на кону поединка Ломаченко – Кэмпбелл будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Первые два принадлежат Ломаченко, а титул WBC в легком весе является вакантным после того как от него отказался Майки Гарсия.