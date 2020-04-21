На пост президента УПЛ официально зарегистрирован только один кандидат – кто он

Украинская Премьер-лига подтвердила, что Александр Шевченко является единственным кандидатом на пост президента организации.

В пятницу, 17 апреля, официально завершился срок подачи заявок на пост президента УПЛ. Единственным официально зарегистрированным кандидатом является Александр Шевченко – бывший вице-президент "Руха", который сейчас работает главой Федерации футбола Львовской области.

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Его кандидатуру выдвинули два клуба – "Львов" и "Десна". Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас в Twitter.

Однако существует вариант с продлением срока регистрации – это может случиться при условии, если перенесут выборы, которые запланированы на 27 апреля.

Напомним, что кроме Шевченко о своем желании баллотироваться на пост президента УПЛ также заявляли эксперт ТК "Футбол" Михаил Метревели, бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук и журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук.

Также добавим, что согласно регламенту, кандидаты должны быть выдвинуты от клубов Лиги.

В течение двух лет элитным украинским дивизионом руководил Томас Гримм. Швейцарец отказался переизбираться на второй срок.

Чемпионат Украины был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. Клубам гарантировали две недели на подготовку перед возобновлением матчей.

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