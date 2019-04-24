На просмотре в "Динамо" находится необычный легионер: фото

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ФК "Динамо"
ФК "Динамо"

На просмотре у "Динамо" находится 19-летний нигерийский футболист Джозеф, который отличается универсальностью и может сыграть сразу на нескольких позициях.

Об этом сообщает Dynamomania.

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Нигериец может сыграть как на позиции центрбека, так и опорного полузащитника. Его приезд был ранее анонсирован известным футбольным менеджером Дмитрием Селюком. Можно отметить высокий рост игрока (около 190 см), однако худощавое телосложение.


На просмотре у "Динамо" находится нигериец Джозеф

Интересно, что у "Динамо" богатый опыт использования в своих рядах нигерийских футболистов. Десять лет в составе киевлян успешно выступал Айила Юссуф, оставили заметный след в истории клуба Лукман Аруна и Браун Идейе.

"Динамо" 24 апреля примет "Шахтер" в матче 25 тура чемпионата Украины, который может стать решающим в борьбе за золотые медали.

Киевляне после 24 туров идут на втором месте чемпионата Украины, отставая от донецкого "Шахтера" на семь пунктов.

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Теги: Футбол Спорт Динамо
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