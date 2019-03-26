На ринге будет совершенно другой боец, – промоутер про Гвоздика

Промоутер украинского боксера Александра Гвоздика Эгис Климас рассказал, что ожидает от боя своего подопечного против француза Дуду Нгумбу.

В этом поединке Гвоздик, выступающий в первом тяжелом весе, проведет первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC.

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"Если честно, меня это интересует еще больше, чем всех остальных. А все потому, что я видел в зале, он был очень доволен тренировкой и абсолютно сфокусирован на задании. Я вижу, как он меняется, становится лучшим практически во всех компонентах. И поэтому предполагаю, что на ринге будет совершенно другой боец. Не знаю точно, что произойдет во время боя, но точно скажу, что Гвоздик победит. Правда не знаю, как это будет. Но он выиграет. Никаких сомнений", – цитирует Климаса BoxingTalk .

Бой Гвоздика состоится в ночь с 30-го на 31 марта в Филадельфии на 2300 Arena. Всего Гвоздик провел на профи-ринге 16 поединков и во всех победил (в 13 – нокаутом).

37-летний уроженец Конго Нгумбу провел 46 боев на профессиональном ринге, из которых 38 побед (14 – нокаутом) и 8 поражений.

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