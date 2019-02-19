На самом деле, большинство футболистов курит, – Руслан Ротань

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал о курении среди профессиональных футболистов.

Об этом экс-игрок "Динамо" и "Днепра" рассказал в интервью YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

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Да это правда. У футболистов есть такая пословица: "Кто не курит и не пьет, тот в состав не попадет". Больший процент футболистов курит, чем не курит. В детском футболе за это гоняли, могли выгнать из интерната. Среди взрослых, то тренер просто смотрит, ты же профессионал, теряешь свое здоровье и долгую жизнь в футболе.

"У меня в этом плане демократия. Не могу уже взрослого футболиста заставлять не курить, не пить. Все равно буду требовать от него результат, который мне нужен. Если он не будет подходить под этот результат, он не будет играть. Если он будет забивать по три в каждом матче, пусть хоть в середине поля станет и закурит, я ему позволю", – сказал Ротань.

Ранее Спорт 24 писал, что Руслан Ротань не будет приглашать каких-либо ассистентов из-за рубежа. Никого из иностранцев нет даже в шорт-листе помощников.

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