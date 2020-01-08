На сербского футболиста Дарко Ковачевича совершили покушение

На бывшего игрока сборной Сербии Дарко Ковачевича совершили покушение в Афинах. После этого он попал в больницу.

Покушение совершили вечером 7 декабря, когда Ковачевич выходил из автомобиля возле собственного дома, пишет Yahoo Sports. Неизвестный стреляли из машины по 46-летнему Ковачевичу.

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После нападения он оказался в больнице с травмой колена. Однако это оказалось не ранение в результате стрельбы, а повреждение, которое он получил, уклоняясь от выстрела.

Автомобиль преступника был найден сожженным в 700 метрах от дома экс-футболиста. Полицейские продолжают поиск злоумышленника.

Ковачевич сейчас занимает пост спортивного директора Федерации футбола Сербии. Однако проживает он в Греции в Афинах. Именно за местный "Олимпиакос" он выступал в 2007-2009 годах, после чего закончил карьеру игрока. Также он играл за "Црвену Звезду", "Шеффилд Уэнсдей", "Реал Сосьедад", "Ювентус" и "Лацио". Также в его активе 55 матчей за сборную – сначала Югославии, а затем Сербии и Черногории.