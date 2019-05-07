На "смотрины" в "Динамо" прибыл российский футболист

На "смотрины" в "Динамо" прибыл 17-летний полузащитник Гусейн Джафаров.

Об этом сообщает "Динамомания" со ссылкой на собственные источники.

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Что касается Хусейна Джафарова, то юный футболист ранее находился на просмотре в российском "Рубине". Там он принимал участие в тренировке главной команды, за которую сыграл в товарищеских матчах. Однако до подписания контракта дел не дошло.

До этого Гусейн Джафаров выступал на любительском уровне в Санкт-Петербурге. Также футболист играл в пляжный футбол.

Стоит отметить, что у Хусейна Джафарова двойное гражданство – России и Азербайджана.