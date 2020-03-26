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На стадионе украинского клуба обрушилась часть трибуны: фото

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На стадионе "Авангард" в Ровно обрушилась часть трибуны. Трибуна арены, которая должна стать домом для ФК "Верес", обрушилась во время демонтажа.

Об обвале трибуны второлиговый "Верес" сообщил в телеграмме. Директор компании "Фиалка", которая проводит реконструкцию, заявил, что во время реконструкции арены нашли в западной трибуне следы некачественной работы при строительстве стадиона.

Было решено провести демонтаж этой части стадиона, который начался 20 марта.

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Работы должны были продолжить 23 марта, но 22-го часть трибуны обрушилась сама.


Обрушившаяся Трибуна стадиона" Авангард "/ фото: телеграмм-канал " Вереса"

Скандал вокруг "Вереса" и стадиона

  • "Верес" в 2017 году со скандалом вышел в Премьер-лигу Украины (УПЛ). Ровенский клуб занял третье место в Первой лиге, уступив "Мариуполю" и "Десне".
  • Ни "Десна", ни "Верес" не имели стадиона, который бы отвечал требованиям УПЛ.
  • Ровенский клуб пообещал построить новую арену и УПЛ взяла команду в лигу, хотя повыситься в классе по спортивному принципу имела "Десна".
  • Домашние матчи ровенский клуб проводил во Львове на "Арене Львов".
  • В сезоне 2018/2019 "Верес" неожиданно изменил регистрацию и название. Теперь клуб назывался ПФК "Львов".
  • Со следующего сезона "Верес" вернулся во Вторую лигу Украины. Зато ПФК "Львов" из этой же лиги "поднялся" в Премьер-лигу Украины.
  • Городской совет Ровно выделил 50 миллионов гривен на реконструкцию стадиона "Авангард". Обновленный стадион сможет вместить 13 466 зрителей.

Видео проекта реконструкции стадиона "Авангард"

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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