На стадионе "Валенсии" установили памятник слепому фанату: фото и видео

К 100-летию клуба, которое испанская "Валенсия" отмечала 18 марта 2019 года, на стадионе "Месталья" установили необычный памятник. Он посвящен Висенте Апарасио. Он посещал матчи любимой команды, даже когда ослеп.

Теперь 164-е кресло в 15-м ряду стадиона "Месталья" занято навсегда – именно там разместили статую Висенте Апарисио. Он всю жизнь болел за "Валенсию" и ходил на домашние матчи. Он всегда брал с собой сына, с которым даже поехал на финал Кубка-1967 в Мадрид. В этом матче "Валенсия" обыграла "Атлетик" 2:1. А его сыну тогда было 9 лет.

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Висенте родился слепым на один глаз, а когда ему исполнилось 54, в здоровом глазу отслоилась сетчатка и он ослеп окончательно. Именно после этого Апарисио перестал ездить на выездные матчи. А также пропускать домашние матчи. Последнюю домашнюю игру "Валенсии", которую Висенте смотрел по телевизору, стала игра против "Карлсруэ" После этого он решил, что будет ходить на все домашние матчи команды. Он ходил с сыном, который рассказывал ему, что происходит на поле.

Самым счастливым для Висенте Апарисио стал сезон 2003/04, когда "Валенсия" выиграла чемпионат Испании и Кубок УЕФА.

Он умер в 2016 году, не дожив двух лет до столетия клуба. Хотя еще за двадцать лет до этого обвел в календаре дату столетия клуба – 18 марта 2019 года. Но этот день он "встретил" на стадионе. Где теперь будет всегда.