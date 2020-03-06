На теле погибших в Москве украинских шахматистов обнаружили следы от уколов

В России обнаружили тела погибших украинских шахматистов Станислава Богдановича и Александры Вернигоры. По данным российских СМИ, на телах погибших обнаружены следы от инъекций.

По данным "РЕН ТВ", во время осмотра тел Богдановича и Вернигоры обнаружили следы от уколов. Хотя шприцев в доме, где их обнаружили, найдено не было.

"По имеющейся информации, у парня в уколах руки и ноги. У девушки след от укола под коленом", – говорится в сообщении.

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При этом в полиции заявили, что следов насильственной смерти не обнаружено. Однако посольство Украины в России пока не получило никакой информации от российских правоохранителей.