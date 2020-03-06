На теле погибших в Москве украинских шахматистов обнаружили следы от уколов
В России обнаружили тела погибших украинских шахматистов Станислава Богдановича и Александры Вернигоры. По данным российских СМИ, на телах погибших обнаружены следы от инъекций.
По данным "РЕН ТВ", во время осмотра тел Богдановича и Вернигоры обнаружили следы от уколов. Хотя шприцев в доме, где их обнаружили, найдено не было.
"По имеющейся информации, у парня в уколах руки и ноги. У девушки след от укола под коленом", – говорится в сообщении.
К слову Умер украинский шахматист Станислав Богданович: что о нем известно
При этом в полиции заявили, что следов насильственной смерти не обнаружено. Однако посольство Украины в России пока не получило никакой информации от российских правоохранителей.
- Тела Станислава Богдановича и Александры Вернигоры обнаружили вечером 5 марта в квартире в Москве. Рядом с их телами (по другим данным – у них на голове) были обнаружены шарики с веселящим газом.
- Тела обнаружил отец девушки, когда вернулся домой.
- Станислав Богданович – гроссмейстер из Одессы. Чемпион Украины 2013 года по быстрым шахматам. Александра Вернигора тоже шахматистка, выступала за сборную Украины. 18-летняя девушка училась в одном из московских университетов.
- 2 марта Богданович попал в скандал. Шахматист кичился тем, что выступил за сборную России против Украины. За это, а также свои высказывания попал в базу "Миротворца".
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