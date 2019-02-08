На турнире по MMA произошла массовая драка из-за рефери: видео
Титульный бой в полулегком весе между Омером Солмаз и Феликсом Штиффартом во время турнира German MMA Championship в Германии закончился массовой дракой в октагоне. Причиной стали решения судьи. Точнее, их отсутствие.
В четвертом раунде боя Солмаз активно бил своего соперника. Поэтому команда Штиффарта выбросила полотенце, чтобы остановить этот бой. Однако рефери этого не заметил, и Солмаз продолжал добивать противника.
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Чтобы спасти своего бойца, команда Штиффарта заскочила в октагон, чтобы оттолкнуть Солмаз. Команда последнего тоже не удержалась, и между ними возникла массовая драка.
Видео драки во время турнира ММА
Закончилось все приветствием Солмаз с победой от всех, кто успел попасть в октагон.