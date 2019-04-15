На улицах украинских городов появились граффити погибших на войне футбольных болельщиков: фото

В Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве, Мариуполе, Львове, Луцке, Черкассах, Одессе и других городах начали появляться трафареты с лицами, именами-фамилиями и позывными ультрас, которые погибли за Украину.

Всего на стенах имена и лица 33 фанатов, которые погибли в украинско-российской войне.

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Организовал эту акцию фанат "Севастополя", который был вынужден покинуть родной дом в 2014 году.

Уже после этого стало известно, что 15 апреля умер еще один футбольный болельщик. Речь идет о Николае Волкове (Смурф) – госпитальере, бойца 8 батальона "Аратта". 20-летний парень из Мариуполя ушел из жизни, погибнув от пулевого ранения в голову. Его ранили еще 12 апреля.

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