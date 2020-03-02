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На жену украинского боксера Шелестюка пытались напасть в США: фото

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Жена украинского боксера Тараса Шелестюка попала в стрессовую ситуацию. На девушку средь бела дня пытался напасть мужчина.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

К слову: Украинский боксер Шелестюк победил аргентинца Верона и продолжил свою невероятную серию

Сначала Алина опубликовала сториз, где показала самого нападающего с подписью: "девушки, будьте осторожными".

Затем следовал следующий фотосет, в котором она подробно рассказывала о всей ситуации.

"Этот страшный человек преследовал меня и пытался атаковать. Он живет в Западном Голливуде. Его имя Стефан Гловер. Номера машины 5HZB200. Он был пьян или под воздействием наркотиков и только завтра выйдет на свободу", – написала она.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Instagram Бокс
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