На жену украинского боксера Шелестюка пытались напасть в США: фото
Жена украинского боксера Тараса Шелестюка попала в стрессовую ситуацию. На девушку средь бела дня пытался напасть мужчина.
Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.
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Сначала Алина опубликовала сториз, где показала самого нападающего с подписью: "девушки, будьте осторожными".
Затем следовал следующий фотосет, в котором она подробно рассказывала о всей ситуации.
"Этот страшный человек преследовал меня и пытался атаковать. Он живет в Западном Голливуде. Его имя Стефан Гловер. Номера машины 5HZB200. Он был пьян или под воздействием наркотиков и только завтра выйдет на свободу", – написала она.
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