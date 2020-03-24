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На зло хейтерам: невероятный удар игрока МЮ – видео

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Пока из-за пандемии коронавируса весь спортивный мир взял временную паузу, спортсмены весело используют свободное время. Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард показал, как нужно забивать замечательные голы.

27-летний английский футболист поделился с болельщиками видео с невероятным ударом бисиклетой в своем инстаграме. Правда, вместо мяча он использовал уже привычный рулон туалетной бумаги.

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В ролике рулон вылетел на улицу, ударился о несколько стен в доме, капот автомобиля, доску для серфинга, вернулся в комнату и попал в ведро для мусора.

Хейтеры скажут, что это фейк,
– забавно подписал ролик Лингард.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haters Will Say Its Fake. ?

Допис, поширений JLingz (@jesselingard)

В нынешнем сезоне на счету футболиста 32 матча за "красных дьяволов" во всех турнирах и один забитый гол.

Рулон туалетной бумаги сейчас не самая актуальная вещь в челенджах спортсменов.

Сейчас по интернету распространяется новый челендж "Оставайся дома", где спортсмены и не только они жонглируют рулоном туалетной бумаги. Это призыв к людям без надобности не покидать свои дома во время пандемии коронавируса.

Первыми жонглирование туалетной бумагой поддержали футболисты и футзалисты, которые показали свое мастерство не только в набивании мяча. Теперь эту оригинальную идею поддержали теннисисты и несколько изменили его на свой лад, набивая рулон на теннисной ракетке.

 

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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