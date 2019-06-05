НАБУ проводит обыски в Украинской ассоциации футбола
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в помещении Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая Федерация футбола Украины – ФФУ). Причина – расследование дела о махинациях с заводом по изготовлению искусственных полей.
По данным журналиста Константина Андриюка, еще с 7:00 среды, 5 июня, работники НАБУ проводят обыски в здании УАФ. При этом обыски проходят во всех кабинетах, а само здание оцеплено.
"Согласно моей информации, обыски проводит НАБУ по делу завода искусственных полей", – написал Андриюк.
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В УАФ подтвердили "Футбол 24" проведение следственных действий, однако ситуацию пока не комментируют. Информацию об обысках подтвердили и в НАБУ.
К слову, перед тем президента УАФ и народного депутата Андрея Павелко вызвали в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.