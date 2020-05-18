Начали выпадать зубы: легендарного украинского тренера в Китае принудительно закрыли на карантин

Легендарный украинский тренер Леонид Колтун трижды был главным тренером китайского клуба "Цзянсу Сайнти" из Нанкина. Во время второй каденции украинец пережил приключение, которое запомнилось ему на всю жизнь.

Об этом Леонид Яковлевич рассказал в разговоре с Mixsport.

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"Пандемия SARS, или атипичная пневмония постучалась в дверь. На тот момент в футбольном плане все складывалось замечательно. Идем на первом месте. Жизнь удалась! И тут как фильм ужасов. Магазины, рестораны, торговые центры – все закрывается. Полиция. Собаки. Четыре месяца карантина. В Китае паника. Чемпионат приостановили", – сказал Колтун.

Хотел улететь домой. Еду в аэропорт. Немного простудился. Там тепловизоры, у меня температура 37,5. Забрали документы и телефон, отправили за город в барак на карантин. Там около 200 человек. Все в шоке. Мне вообще весело – телефона нет, языка не знаю. Пожалел, что не научился медитации. Пробыл там 10 дней. Питание немного хуже, чем в 5-звездочном отеле - раз в день привозили коробку риса. Когда вышел оттуда – землю целовал. Даже в футболе у меня такого стресса не было. Тогда, как и сейчас, весь мир был потрясен. Через месяц после карантина начали выпадать зубы. Появились проблемы с суставами. Потянуло домой.

Добавим, что Леонид Колтун тренировал "Цзянсу Сайнти" в период с 2000-го до 2004 года с перерывами.

Как Леонид Колтун попал в "Цзянсу Сайнти"?

В 2000 году в одном из ресторанов Киева случайно встретился с профессором, который преподавал в институте физической культуры. У него в аспирантуре работал китаец, который имел отношение к клубу "Цзянсу Сайнти" из города Нанкин. Нужен был тренер. Колтуна по телефону переключили на китайца, который предложил Леониду Яковлевичу лететь в Китай. Он согласился. Визу ему сделали за час. На следующий день Колтун уже был в самолете.

Украинского тренера там встретили враждебно. Устроили ему проверки, искали недостатки в квалификации. Не найдя, подписали с ним контракт на четыре месяца. Потом еще шесть раз заново подписывали соглашение.

Команда прогрессировала. Во втором круге поднялась с 7 места на 1-е. Украинец наладил дисциплину, дал тактику. Тренировки сделал более интенсивными, но менее продолжительными. В Китае удивлялись успехам команды. Даже судить матчи "Санти" впервые пригласили арбитров из соседней Кореи.

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