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Над статуей Ибрагимовича снова надругались, подпилив ноги – фото

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Златан Ибрагимович / twitter.com/ElMisterZidane

В шведском городе Мальме неизвестные сбросили памятник форварду "Милана" Златану Ибрагимовичу. Памятник был установлен возле стадиона футбольного клуба "Мальме", воспитанником которого является Златан.

Статую обрезали возле ног, в результате чего она упала на бок на забор. При этом на голову скульптуры был натянут черный свитер с желтой надписью "Швеция", сообщает Aftonbladet.

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Также возле постамента была оставлена надпись "убрать".

Очевидцы происшествия вызвали полицию, которая классифицирует инцидент как акт вандализма.

Статуя Златана уже несколько раз подвергалась вандализму после того, как 38-летний футболист стал совладельцем шведского клуба "Хаммарбю".

"Хаммарбю" является принципиальным соперником родного клуба Ибрагимовича – "Мальме".

Статую пытались поджечь бенгальскими огнями, а в декабре отрезали нос.

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Как известно, недавно Златан Ибрагимович вернулся в Европу. Шведский нападающий подписал контракт до конца сезона с итальянским "Миланом".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
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