Надаль без проблем обыграл Федерера и вышел в финал Ролан Гаррос

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Надаль без проблем обыграл Федерера и вышел в финал Ролан Гаррос

Определился первый финалист Ролан Гаррос 2019. Им стал испанский теннисист Рафаэль Надаль. Он в полуфинале обыграл швейцарца Роджера Федерера.

Матч оказался довольно длинным – почти 2,5 часа. Но особой борьбы не получилось. Надаль уже во втором гейме оформил брейк. Правда, Федерер впоследствии его отыграл. Но сразу после этого снова проиграл, в итоге отдав первый сет.

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Зато во втором сете уже Федерер был впереди 2:0. Но швейцарец снова дважды проиграл свои подачи, и Надаль выиграл второй сет.

Еще легче для испанца был третий сет. Он снова оформил два брейка, но на этот раз не отдав ни одного гейма на своей подаче сопернику.

Рафаэль Надаль – Роджер Федерер 3:0 (6:3, 6:4, 6:2)

В финале Надаль сыграет с победителем пары Новак Джокович – Доминик Тим. Игра состоится в воскресенье, 9 июня.

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Теги: Спорт Новости Спорта Теннис
Источник: 24 канал
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