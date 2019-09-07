Надаль и Медведев сыграют в финале US Open: видео

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев встретятся в финале US Open. Оба теннисиста успешно преодолели полуфинальную стадию.

Даниил Медведев – Григор Димитров 3:0 (7:6, 6:4, 6:3)

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Первым в финал впервые в карьере пробился россиянин. Он в трех партиях победил обидчика Роджера Федерера Григора Димитрова.

Наибольшая борьба велась в первых двух сетах, которые удалось вырвать Даниилу. В третьей партии россиянин довел игру до логического завершения.

Даниил Медведев – Григор Димитров видеообзор матча

Маттео Берреттини-Рафаэль Надаль 0:3 (6:7, 4:7, 1:6)

Не имел проблем в полуфинале трехкратный чемпион US Open испанец Рафаэль Надаль. Вторая ракетка мира пробился в финал немного больше, чем за два с половиной часа.

Рафаэлю удалось вырвать победу в достаточно равном первом сете. Следующие две партии для Надаля оказались более легкими, и испанец выбил сенсационного Берреттини.

Маттео Берреттини-Рафаэль Надаль видеообзор матча