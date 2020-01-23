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Надаль поцеловал девочку на Australian Open и подарил бандану: теннисист попал в нее мячом

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Рафаэль Надаль / twitter.com/rolandgarros

Звездный теннисист Рафаэль Надаль в матче на Australian Open попал в забавную ситуацию. В конце матча против Федерико Дельбониса испанец попал мячом в девочку, которая подает мячи.

Испанский теннисист попал в девочку прямым ударом после приема подачи аргентинца.

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Надаль поцеловал девочку на Australian Open – видео

Чтобы извиниться, Надаль поцеловал девочку, а после матча подарил бандану.

"Наверное, для нее это был не очень хороший момент. Я за нее так испугался. Мяч летел быстро и прямо в голову. Она очень смелая девочка", – прокомментировал этот эпизод испанец.

Как закончился матч Надаля

  • Надаль уверенно победил Дельбониса по итогам трех сетов (6:3, 7:6, 6:1).
  • Следующим соперником Надаля будет испанец Пабло Карреньо-Буста.
  • В прошлом сезоне Надаль проиграл в финале Australian Open Новаку Джоковичу.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Australian Open Теннис
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