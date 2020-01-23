Надаль поцеловал девочку на Australian Open и подарил бандану: теннисист попал в нее мячом
Звездный теннисист Рафаэль Надаль в матче на Australian Open попал в забавную ситуацию. В конце матча против Федерико Дельбониса испанец попал мячом в девочку, которая подает мячи.
Испанский теннисист попал в девочку прямым ударом после приема подачи аргентинца.
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Надаль поцеловал девочку на Australian Open – видео
Чтобы извиниться, Надаль поцеловал девочку, а после матча подарил бандану.
"Наверное, для нее это был не очень хороший момент. Я за нее так испугался. Мяч летел быстро и прямо в голову. Она очень смелая девочка", – прокомментировал этот эпизод испанец.
Как закончился матч Надаля
- Надаль уверенно победил Дельбониса по итогам трех сетов (6:3, 7:6, 6:1).
- Следующим соперником Надаля будет испанец Пабло Карреньо-Буста.
- В прошлом сезоне Надаль проиграл в финале Australian Open Новаку Джоковичу.
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