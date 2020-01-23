Надаль поцеловал девочку на Australian Open и подарил бандану: теннисист попал в нее мячом

Звездный теннисист Рафаэль Надаль в матче на Australian Open попал в забавную ситуацию. В конце матча против Федерико Дельбониса испанец попал мячом в девочку, которая подает мячи.

Испанский теннисист попал в девочку прямым ударом после приема подачи аргентинца.

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Надаль поцеловал девочку на Australian Open – видео

Чтобы извиниться, Надаль поцеловал девочку, а после матча подарил бандану.

"Наверное, для нее это был не очень хороший момент. Я за нее так испугался. Мяч летел быстро и прямо в голову. Она очень смелая девочка", – прокомментировал этот эпизод испанец.

Как закончился матч Надаля