Надаль разгромил Джоковича и выиграл первый грунтовой турнир в сезоне: видео

Титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль разгромил серба Новака Джоковича в финале престижного турнира в столице Италии Риме.

Рафаэль Надаль – Новак Джокович 2:1 (6:0, 4:6, 6:1)

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В первом сете Надаль разгромил Джоковича, который является первым номером мирового рейтинга ATP. Надаль сделал три брейка и выиграл партию в сухую. Сет длился 41 минуту. Это был четвертый сет на турнире в Риме, который Надаль выиграл под ноль.

Во втором сете ситуация изменилась. Джоковичу удалось навязать борьбу, и в четвертом гейме Новак наиграл на первый брейк-пойнт. В седьмом гейме уже Надаль не использовал несколько брейк-пойнтов. В итоге сербу удалось выиграть партию и сравнять счет.

В решающем сете Надаль не оставил шансов сопернику. Рафаэль трижды выиграл на подаче Джоковича и отпраздновал победу.