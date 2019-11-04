Надаль возглавил рейтинг ATP, сместив Джоковича
Испанский теннисист Рафаэль Надаль возглавил рейтинг ATP. Последний раз Надаль занимал первую строчку в рейтинге еще 4 ноября 2018 года.
В 33 года Надаль стал вторым самым старшим лидером мировой классификации ATP. Рекорд принадлежит Роджеру Федереру, который был на первом месте в 36 лет.
Читайте также: Прорыв Ястремской и сенсационная Снигур: каким был теннисный сезон для украинок
Если испанец сумеет удержать за собой первую строчку после Итогового турнира ATP, то станет самым возрастным лидером ATP по итогам сезона.
Также Надаль вмешался в гонку Новака Джоковича за рекордом Федерера по количеству недель на вершине рейтинга. Федерер провел 310 недель в статусе первого номера мира, Новак – 275.
Недели в рейтинге ATP с 1973 года
- Роджер Федерер – 310
- Пит Сампрас – 286
- Новак Джокович – 275
- Иван Лендл – 270
- Джимми Коннорс – 268
- Рафаэль Надаль – 197
- Джон Макинрой – 170
- Бьорн Борг – 109
- Андре Агасси – 101
- Ллейтон Хьюитт – 80
Также обновился рейтинг WTA, в котором Элина Свитолина поднялась на шестую строчку.