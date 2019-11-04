Надаль возглавил рейтинг ATP, сместив Джоковича

Испанский теннисист Рафаэль Надаль возглавил рейтинг ATP. Последний раз Надаль занимал первую строчку в рейтинге еще 4 ноября 2018 года.

В 33 года Надаль стал вторым самым старшим лидером мировой классификации ATP. Рекорд принадлежит Роджеру Федереру, который был на первом месте в 36 лет.

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Если испанец сумеет удержать за собой первую строчку после Итогового турнира ATP, то станет самым возрастным лидером ATP по итогам сезона.

Также Надаль вмешался в гонку Новака Джоковича за рекордом Федерера по количеству недель на вершине рейтинга. Федерер провел 310 недель в статусе первого номера мира, Новак – 275.

Недели в рейтинге ATP с 1973 года

Роджер Федерер – 310 Пит Сампрас – 286 Новак Джокович – 275 Иван Лендл – 270 Джимми Коннорс – 268 Рафаэль Надаль – 197 Джон Макинрой – 170 Бьорн Борг – 109 Андре Агасси – 101 Ллейтон Хьюитт – 80

Также обновился рейтинг WTA, в котором Элина Свитолина поднялась на шестую строчку.