Надаль возглавил рейтинг ATP, сместив Джоковича

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Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль / twitter.com/OptaTenis

Испанский теннисист Рафаэль Надаль возглавил рейтинг ATP. Последний раз Надаль занимал первую строчку в рейтинге еще 4 ноября 2018 года.

В 33 года Надаль стал вторым самым старшим лидером мировой классификации ATP. Рекорд принадлежит Роджеру Федереру, который был на первом месте в 36 лет.

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Если испанец сумеет удержать за собой первую строчку после Итогового турнира ATP, то станет самым возрастным лидером ATP по итогам сезона.

Также Надаль вмешался в гонку Новака Джоковича за рекордом Федерера по количеству недель на вершине рейтинга. Федерер провел 310 недель в статусе первого номера мира, Новак – 275.

Недели в рейтинге ATP с 1973 года

  1. Роджер Федерер – 310
  2. Пит Сампрас – 286
  3. Новак Джокович – 275
  4. Иван Лендл – 270
  5. Джимми Коннорс – 268
  6. Рафаэль Надаль – 197
  7. Джон Макинрой – 170
  8. Бьорн Борг – 109
  9. Андре Агасси – 101
  10. Ллейтон Хьюитт – 80

Также обновился рейтинг WTA, в котором Элина Свитолина поднялась на шестую строчку.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
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