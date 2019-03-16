Надаль впервые в истории снялся с матча против Федерера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение сняться с полуфинального матча на Мастерсе в Индиан-Уэллсе, где он должен был встретиться с Роджером Федерером.

Причиной такого решения стала травма колена, полученная в четвертьфинальном матче с россиянином Кареном Хачановым. Также испанец пропустит Мастерс в Майами и вернется на корт в Монте-Карло (15 апреля).

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Когда я разминался на корте, то почувствовал, что мое колено не в том состоянии, чтобы отыграть на нужном уровне,

– сказал Надаль.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль должны были провести свой 39-й очный матч. За предыдущие 38 поединков ни один из игроков не снимался с матча и не заканчивал борьбу в поединке досрочно.

Соперник Роджера Федерера, который третий сезон подряд сыграет в финале Мастерса в Калифорнии, определится в матче Доминика Тима и Милоша Раонича.

Федерер одержал победы в последних пяти матчах с Надалем. Теннисисты не встречались на корте с финала на Мастерсе в Шанхае в 2017 году.

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