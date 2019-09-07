Надаль выиграл очередной сумасшедший розыгрыш на US Open: видео

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Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль / twitter.com/usopen

Испанский теннисист Рафаэль Надаль находится в прекрасной форме, что он и демонстрирует на US Open. Благодаря мощной игре Рафаэль уже пробился в финал турнира.

В полуфинале Надаль победил сенсацию турнира итальянца Маттео Берреттини по итогу трех сетов.

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В третьем сете при счете 4:1 в пользу Надаля испанцу удался очередной невероятный розыгрыш. Испанец вышел в сетку и Берреттини перебросил его.

Надаль успел догнать мяч и мощным ударом с разворота попал в незащищенный угол на половине корта итальянца.

Видео победного розыгрыша Надаля

На US Open Рафаэль поражает не только во время поединков. Вторая ракетка мира сумел развеселить болельщиков, отправив мяч в комментаторскую кабину Джону Макинрою.

Видео с участием Надаля

В финальном поединке Надаль сыграет против россиянина Даниила Медведева, который сенсационно вышел в финал. Игра состоится в воскресенье, 8-го сентября.

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Теги: Спорт Теннис US Open
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