Надеюсь, что Россию накажут, я потерял пару медалей из-за нее, – легендарный биатлонист

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Мартен Фуркад / Фото из открытых источников

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад поделился ожиданиями от решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.

Фуркад выразил свою позицию относительно допинговой ситуации в России и заявил, что потерял несколько медалей из-за представителей этой страны. Цитирует Фуркада NRK.

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Думаю, Россию накажут и надеюсь на это. Я потерял пару медалей из-за нее. Наказание должно быть строгим, но в то же время важно, чтобы Россия оставалась сильной нацией в зимних видах спорта. Россия должна выступать в биатлоне и должна быть представлена ​​в спорте.

Все знают, как я отношусь к допинговому вопросу. Я не могу обманывать. Но я не рад этой ситуации. Как и Германия, Норвегия, Франция, Россия является важной страной в спорте,
– сказал Мартен.

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации устранить Россию от международных соревнований на четыре года. Причина – манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом россияне не смогут не только участвовать в соревнованиях, но и подавать заявки на проведение международных турниров в России.

Исполком WADA примет окончательное решение 9 декабря.

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Автор: Висент Луис
Теги: Допинг Допинг скандал в России Спорт Новости Спорта Новости России Новости биатлона
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