Надеюсь, что все будет хорошо в будущем, мы и русские – это народы-побратимы, – Данченко

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Олег Данченко
Олег Данченко / shakhtar.com

Футболист "Шахтера" Олег Данченко, который сейчас выступает в России на правах аренды в "Енисее", прокомментировал разницу между чемпионатами Украины и России.

По мнению футболиста, российский чемпионат на данный момент сильнее украинского.

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Украинский футбол, мне кажется, более спокойный что ли. За последние годы уровень чемпионата упал, все держится, можно сказать, на двух командах – "Динамо" и "Шахтер". Российский же – намного сильнее, считаю, даже раза в три. Это касается футболистов, инфраструктуры, финансовых возможностей.

Думаю, украинскому чемпионату стоит стремиться именно к этому и выходить на более высокий уровень. Но в то же время, если сравнивать, например, два украинских топ-клуба и первые пять российских команд, то "Шахтер" смело мог бы бороться за чемпионство, а "Динамо" за призы. Уверенно не могу сказать, что "Шахтер" здесь мог бы легко стать чемпионом,
– цитирует Данченко официальный сайт "Енисея".

Вместе с тем, футболист рассказал, как добираетесь до родных в Украине во время международной паузы.

Обычно до Украины все добираются, в основном, через Минск, Ригу, Варшаву, Турцию. Это самый легкий путь. Прямого сообщения сейчас, к сожалению, нет. Надеюсь, что все будет хорошо в ближайшем будущем, ведь мы и русские – это народы-побратимы, мы раньше ездили в Россию, а россияне ездили к нам в Украину,
– сказал Данченко.

Олег Данченко стал игроком красноярского "Енисея", выступающего в Премьер-лиге России, 1-го февраля. Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019. Ранее футболист играл в России на правах аренды за "Анжи".

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Теги: Новости Спорта Шахтер Спорт Футбол
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