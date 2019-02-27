Надо болеть за наших спортсменов, потому что это нам помогает, – каратистка Екатерина Кривая

Она не любит говорить об Олимпийских играх, квалификацию на турнир и возможность получить награду. Все потому, что Екатерина не хочет загадывать наперед. Во второй части интервью каратистка Екатерина Кривая рассказала о том, часто ли бьет парней, кто самые красивые спортсмены Украины, курьез на соревнованиях, предрассудки и свой стиль боя.

Первая часть интервью о том, почему Екатерина Кривая покинула легкую атлетику, кто привел ее в карате, почему прогуливала уроки, когда готова бить и о боях со сломанной рукой – по ссылке.

– Что для Вас каратэ?

– Это жизнь! То, чем полностью живу.

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– Как проходит Ваш день?

– Утром тренировка. Еду домой перекусить. Собираюсь к детям и собираю сумку. Потому что от них сразу "лечу" на вторую тренировку. Во время подготовки к соревнованиям – через день две тренировки. На завершающем этапе каждый день две тренировки. Тренируюсь на базе университета. Утром тренируюсь со вторым тренером или братом. А в вечером еду к ним на пару и тренируюсь вместе с группой.

– Как бы вы охарактеризовали свой стиль ведения боя и в чем его особенности?

– Надо тренера спрашивать (смеется – прим. авт.). Я могу работать как первым, так и вторым номером. Мне проще со спортсменами, у которых такой же рост как у меня, или выше. Очень трудно с низкими спортсменками. Они резкие и трудно попасть. Преимущественно могу выполнять любую технику – и руками, и ногами. Когда проигрываю, то могу отыграться.

– Ваша "фишка" – дистанционная работа. В чем ее суть и почему соперницам трудно подстроиться под нее?

– Я хорошо чувствую соперницу. Когда она хочет сблизиться, то хорошо рву темп.

– После включения каратэ в Олимпийскую программу почувствовали поддержку от государства?

Да. Раньше нам и за свой счет приходилось ездили. Федерация помогала. Сейчас все государство обеспечивает. Начали летать на этапы в Японию, Шанхай. Все оплачено. Также мы получаем зарплаты. Это довольно ощутимо. Чистая ставка – 8 тысяч гривен. Но есть надбавки за результат. В прошлом году это было где-то 15 тысяч гривен. В этом году меньше, потому что внедрили новую систему. Если есть результат, то каждый месяц идет надбавка. Нам платят суточные, обеспечивают питание.

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– Можно ли за счет самого каратэ заработать на "пенсию"?

– На машину и квартиру только благодаря соревнованиям не заработаешь. Приглашают еще на различные семинары, где есть вознаграждение. На этапах Премьер-лиги за первое место дают 750 евро, за второе – 500 евро, третье – 250. На турнирах серии А немного меньше: первое – 500, второе – 300, третье – 100. Если сравнивать с другими видами, то очень мало.

– Как мама отнеслась к татуировки (олимпийские кольца)?

– Хорошо. Она понимает и знает, что это моя жизнь. Поэтому сказала, что если такое, то можно делать. Чтобы больше ничего другого не было, никаких бабочек.

– А планируется еще какая-то татуировка?

– Я надеюсь, что будет. Мама это позволит. Главное, чтобы все получилось.

– Какие еще существуют предрассудки, предостережения, кроме того, не говорите об Олимпиаде и мечте победить на ней?

– Это такая плохая вещь, эти предрассудки. Не люблю говорить о победах заранее. Когда-то я всегда на первый поединок надевала красное кимоно. Накрутила себя так, что когда я в синем, то проиграю. Но со временем это прошло. Больше нет.

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– Вы интроверт. Не трудно держать эмоции в себе?

– На соревнованиях все получается. Мне трудно с незнакомыми людьми раскрываться. Эмоции свои не показываю. Но в кругу своих друзей и близких, эмоции возникают постоянно.

– Танцевать научились?

– Сюжета было замало. Я бы еще пошла потанцевать. Самой некогда. Хочу пойти на танцы, когда появится время.

– Ваше хобби?

– На данный момент нет. Хотя чтения можно расценить как хобби. Когда есть свободная минутка, то хочется увидеть друзей, в кино сходить. Сейчас такой темп, что нет свободного времени.

– Твиттер НОК Украины назвал Вас "девушка-огонь" ...

– Это так. Может в глазах какие-то искорки горят. Но я не люблю о себе говорить. Лучше когда люди обо мне говорят, что-то хорошее.

Дівчина-вогонь - чемпіонка Європи з карате Катерина Крива. pic.twitter.com/4dBfbrnHbK — НОК України (@OlympicUA) 20 січня 2019 р.

– Вы стали "Grand Winner" 2016 года.

– Это не была главная цель, даже не задумывались над этим. В рейтинг смотрели, но не акцентировали на этом внимание. А уже в конце, на предпоследних соревнованиях, я взяла медаль (третье место на соревнованиях в Зальцбурге), что дало много баллов. На последнее выступление в Японию мы не ездили, но соперницы, которые меня преследовали, не смогли догнать. Это была моя первая крупная денежная награда. Тогда давали 1000 евро за "Grand Winner".

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– Сколько выступлений будет в этом году?

– До полутора десятка. Если все будет хорошо, то до сотни боев.

– Если бы Ваши друзья рассказывали о Вас веселую историю, то какую?

– Их много! Это надо их спрашивать. Надо мной подруга всегда шутит, что после того, как я приехала во Львов на учебу, то она мне пилочку первый раз показала. Любит такие тосты говорить.

– Расскажите курьез с соревнований?

– Были на соревнованиях в Париже, один из первых раз. Там метро большое, при входе покупаешь билетик, пропихиваешь его и забираешь. Точно так же надо пропихнуть при выходе. Мы этого не знали. Я пока ехала в метро, ​​смяла его. Выходим, а там стоят полицейские, проверяют билеты. Я показываю свой скомканный, они сказали "нет, не подходит, платите штраф 40 евро". Но нам удалось убедить их не платить.

– Нокауты возможны?

Да. Меня не отправляли, а я да. На последнем этапе в Дубае в бою с филиппинкой за выход в финал я взяла один балл, и где-то за 30 секунд до завершения она почти "летела" на меня. Я же не буду смотреть, и с разворота ногой попала в печень. Она остановилась и через несколько секунд упала. Если бы сразу упала, то я бы проиграла, у нас такие моменты.

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– Как восстанавливаетесь после боев?

– Горячий душ, поесть и спать. Между поединками попила водички и просто отдыхаю. Там нет времени, чтобы что-то долго делать. Иногда это только 5 минут.

– Чемпионат Европы – основной турнир в этом году?

– Один из. Он дает много очков в рейтинг. Европейское каратэ очень сильное. Здесь не только турчанка сильная. Есть еще австрийка, француженка, которая должна восстановиться после травм. Посл японцев, европейское каратэ самое сильное. Большинство в топ-10 в моей весовой категории – европейки.

– В Украине Вы чувствуете конкуренцию в своей категории?

– Не очень сильно. Молодежь подрастает и со временем будет более ощутимо. Они сейчас в категории 16-18 лет.

– Ваш брат тоже каратист.

– Из-за старшей сестры пошел в каратэ. Когда был маленьким, то не очень увлекался, но потом перерос. Я довольна, потому что если не выйдет спортивной карьеры, то будет тренером. Сейчас работа тренером – это неплохой вариант. Ему нравится, он уже работает с детьми.

– Вы, будучи действующей спортсменкой, начали тренировать детей. Почему так случилось?

– После окончания университета я еще не зарабатывала на каратэ, а зарабатывать где-то нужно. Плюс нельзя просто так сидеть и ждать то. Тренирую с лета 2014 года. Начинала в клубе "Миротворец" во Львове. Где-то три месяца там тренировала, даже больше помогала тренировать. А потом получила предложение от Назария Витера (президент СК "Самурай" – прим. авт.), У него все наши выпускники работали. Друзья мои там были, в том числе из моего поселка. Он дал хороший зал, школу, набрали детей, мне нравится.

– Тренер в каратэ может зарабатывать больше чем спортсмен?

– Да. Но здесь как кому удается. Преимущественно это то, чем занимался всю жизнь, так почему бы не продолжить тренировать.

– Какого возраста Ваши подопечные?

– Во Львове самый младший мальчик имеет 5 лет. Самые старшие – 10 лет. Во Львове где-то 35 детей. Еще тренирую в Розвадове 25 детей. Та же возрастная категория. И есть еще 12-летние.

– Ваши подопечные уже имеют определенные достижения?

– Есть областные призеры и чемпионы. На Украине нет официальных чемпионатов в этих категориях, есть только всеукраинские турниры. Там тоже есть чемпионы и призеры.

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– Тренер Екатерина Кривая, какая она?

– Недавно на какой-то праздник дети принесли на тренировку конфеты, дали мне и сказали "Съешьте сладкого, не такой злой будете" (смеется – прим. авт.). Я думала, что я добрая, но оказалось, что дети думают, что злая. Они часто приносят сладкое, задабривают. Но не получается. Тренировка есть тренировка.

– Встреча на вокзале после возвращения из Дубаи стала сюрпризом?

– Да! Я уже почти выходила из вагона и увидела в окне своих девочек. Им по 10 лет, они такие маленькие, я их "цыплятами" называю. Смотрю, стоят мои "цыплят". Вышла, а там родители, дети, было очень приятно.

– В каком возрасте видно перспективы спортсмена?

– В возрасте 10-12 лет ( самые старшие, с которыми работаю) еще сильно не видно. Они еще формируются, многое может измениться. Они вырастут, изменятся их данные. Может у ребенка не выходить, а подрастет и выстрелит. Или наоборот, все супер получается, а потом что-то произойдет – и все. Но сразу видно по детям кто по характеру. Кто боец ​​– будет биться до конца и знает, что хочет. Преимущественно такие и становятся чемпионами.

– У вас есть определенная планка, до скольки лет будете заниматься?

– Как здоровье позволит. Четко не известно до скольки.

– Есть мечта или цель, кроме олимпийской награды?

– Не знаю мечта это или цель, но хочется иметь свой бизнес. Мы с подругой уже имеем проект. Она работает в сфере обслуживания. Мы хотели кафе сделать, но пока этот проект "заморожен". Разрабатывают другой.

– Топ-3 самых тяжелых соперниц?

– Австрийка Планк, японка Мийохара и турчанка Озчелик.

– Топ-3 памятных моментов в карьере?

– В 2011 году на Чемпионате Европы в команде взяли с девушками бронзу. У меня был третий решающий поединок, который принес награду. Победа на Чемпионате Европы в 2017 году, как личная, так и командная.

– Три причины почему нужно смотреть каратэ?

– Это интересно, зрелищно и надо болеть за наших спортсменов, потому что это нам помогает.

12 странных вопросов к Екатерине Кривой:

– Часто бьете парней?

– Нет, не часто, но бывает. На тренировке само собой. Также в шутку под дых.

– Сколько килограмм медалей уже есть?

– Не взвешивала.

– Спали с медалью?

– Да. В 2017 году на Чемпионате Европы поклала под подушку золотую награду.

– Кто круче: Брюс Ли или Екатерина Кривая?

– Чак Норрис.

– Какие фильмы о боевых искусствах порекомендуете?

– С Джеки Чаном. Они веселые.

– Согласитесь бы на фотосессию в мужском журнале?

– Наверное да. Было бы интересно попробовать.

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– Кто может обращаться к Вам "Катруся"?

– Любой.

– Сколько времени проводите перед зеркалом?

– Не более 30 минут.

– Платья или спортивные штаны?

– Спортивные штаны.

– Самый оригинальный подарок, который получали?

– Их было достаточного. Преимущественно дети их дарят. Так чашку с фотографиями моими подарят, то ... Сейчас, в день рождения, подарили горшок и на лепестках фото детей, которых я тренирую.

– "Кия" часто кричите?

– Да, довольно часто.

– Три самых красивых спортсмена и спортсменки Украины?

– Юлия Левченко, Илья Кваша, Дарья Билодид.