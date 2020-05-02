"Надо было думать": экс-игрок сборной Украины назвал ошибкой переход в российский клуб

Нападающий турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев рассказал о своем отношении к украинскому языку и назвал свою самую большую ошибку в жизни.

Селезнев заявил, что сожалеет о своем трансфере в российскую "Кубань" в 2016 году. Слова футболиста цитирует Tribuna.com.

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Переход в "Кубань"? Это был мой выбор. Разве я должен перед кем-то отчитываться, куда мне идти? Я сам делаю выбор и сам за него отвечаю. Я не знаю, как они восприняли. У них спросите. Мне слова никто не говорил. Давайте не будем о "Кубани", это одна из самых больших моих ошибок в жизни. Надо было думать головой,

– сказал бывший нападающий сборной Украины.

Селезнев также вспомнил, как в Украине реагировали на его трансфер в российский клуб:

"Просто были вот эти приколы про "семью кормить", обвинения некоторых людей, что я не украинец, семью на Майдане расстреляют. Попробуй, расстреляй. За что? За то, что мне надо было деньги достать? За то, что у меня полтора миллиона нет? Я иногда начинаю немного заводиться, это не совсем правильно. Но мне никто не может сказать слово, что я не украинец. Я больше украинец, чем половина украинцев".

Евгений ответил на вопрос, почему он в видеоролике поддержал строительство академии "Руха" на украинском языке.

"Вы думаете, я не понимаю украинский язык? Я не говорю им в повседневной жизни, потому что я не хочу. Какая разница, на каком языке я разговариваю? Видеоролик был украинским, потому что это в поддержку Григория Козловского. Я знаю, как он относится к Украине. Мой украинский не идеален, но я нормально неи разговариваю. Я просто не понимаю, когда человек делят по языковому признаку. Для меня непонятно немного другое: когда кричат, прыгают, поют, что мы украинцы, а на самом деле делают все против Украины", – подытожил он.

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Добавим, что Селезнев провел в "Кубани" полсезона, после чего разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

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