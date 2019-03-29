Надо отстреляться и быстро-быстро бежать, – комментатор Моралес об участии в войне

Украинский комментатор Роберто Моралес, который работает на платформе Megogo и покинул телеканалы "Футбол 1/2", рассказал об опыте, полученном во время войны на востоке Украины. Моралес был мобилизован.

Моралес рассказал, что был в зенитно-ракетном подразделении.

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Был в зенитно-ракетном подразделении. Закрывается небо и постоянно идет мониторинг, чтобы кто-то туда не залетел. Но пока никто активно авиацию не применял, поэтому нашей целью было противодействие беспилотникам. Поэтому и авиацию не применяли – с обеих сторон стоят подразделения, которые могут сбивать вертолеты и самолеты. Это не передовая, но машины могут выходить ближе к линии соприкосновения. Когда начинаешь стрелять по беспилотнику и находишься близко к линии разграничения, то тебя фиксируют с другой стороны и могут накрыть артиллерийским обстрелом. Надо отстреляться и быстро-быстро бежать,

– цитирует Роберто Моралеса Tribuna.com.

Комментатор заявил, что не участвовал в боях.

Это на передовой человек может выстрелить и увидеть какое-то действие. Здесь все гораздо банальнее. Самое главное для многих подразделений – оперативно реагировать на определенные события. Но прямого боя, где кто-то кого-то видит, нету. Сейчас война не такая – ты не видишь прямого противника, идет война артиллерии. Тебя могут накрыть в зависимости от того, как ты отреагировал на это – спрятался в хранилище, переместился. От этого зависит жизнь человека. Чисто стрелковый контакт "на нуле". Не говорю о разведчиках – это узкая специализация,

– резюмировал Моралес.

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