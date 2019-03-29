Надо отстреляться и быстро-быстро бежать, – комментатор Моралес об участии в войне

68 Читати новину українською
Роберто Моралес
Роберто Моралес / footballua.tv

Украинский комментатор Роберто Моралес, который работает на платформе Megogo и покинул телеканалы "Футбол 1/2", рассказал об опыте, полученном во время войны на востоке Украины. Моралес был мобилизован.

Моралес рассказал, что был в зенитно-ракетном подразделении.

Читайте также: Из-за войны в живых нет моих знакомых, – экс-игрок "Зари" объяснил, почему не играет в России

Был в зенитно-ракетном подразделении. Закрывается небо и постоянно идет мониторинг, чтобы кто-то туда не залетел. Но пока никто активно авиацию не применял, поэтому нашей целью было противодействие беспилотникам. Поэтому и авиацию не применяли – с обеих сторон стоят подразделения, которые могут сбивать вертолеты и самолеты. Это не передовая, но машины могут выходить ближе к линии соприкосновения. Когда начинаешь стрелять по беспилотнику и находишься близко к линии разграничения, то тебя фиксируют с другой стороны и могут накрыть артиллерийским обстрелом. Надо отстреляться и быстро-быстро бежать,
– цитирует Роберто Моралеса Tribuna.com.

Комментатор заявил, что не участвовал в боях.

Это на передовой человек может выстрелить и увидеть какое-то действие. Здесь все гораздо банальнее. Самое главное для многих подразделений – оперативно реагировать на определенные события. Но прямого боя, где кто-то кого-то видит, нету. Сейчас война не такая – ты не видишь прямого противника, идет война артиллерии. Тебя могут накрыть в зависимости от того, как ты отреагировал на это – спрятался в хранилище, переместился. От этого зависит жизнь человека. Чисто стрелковый контакт "на нуле". Не говорю о разведчиках – это узкая специализация,
– резюмировал Моралес.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

 

blog_ava
Голосуй не "по приколу": кто получил бонусы от заявления Вакарчука
сегодня
1106
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Телеканалы "Футбол 1/2" будут официально транслировать европейскую лигу вместо АПЛ
сегодня 15:28 Телеканалы "Футбол 1/2" будут официально транслировать европейскую лигу вместо АПЛ
209
Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
27 марта 14:02 Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
Станіслав Безушко 304
Игрок "Манчестер Юнайтед" взорвал сеть забавным фото с новым тренером
сегодня 11:17 Игрок "Манчестер Юнайтед" взорвал сеть забавным фото с новым тренером
43
Марьян Швед – лучший игрок месяца в УПЛ
28 марта 19:31 Марьян Швед – лучший игрок месяца в УПЛ
13
Большой аллигатор нагло вылез на газон и помешал гольфистам продолжить игру: видео
28 марта 12:18 Большой аллигатор нагло вылез на газон и помешал гольфистам продолжить игру: видео
87
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук