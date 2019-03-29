Надо закрывать эту лавочку, – Федецкий о натурализации в сборной Украины

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал натурализацию форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.

Игрок считает, что получившие украинский паспорт иностранцы не должны играть в сборной, пока украинцы находятся на скамейке запасных.

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"Мораес получил паспорт, но без решения главного тренера сборной он бы не получил вызов. Еще ранее я общался с Шевченко на счет Марлоса. То есть мое мнение и тогда и сейчас остается неизменным. В сборной должны играть украинцы. Не надо натурализовать", – сказал Федецкий в интервью Footboom.

Тот же Роман Зозуля. Он украинец. Ну поставили играть Марлоса. Ярмола травмирован, но Цыганков сидит. Уже за ним бегают хорошие клубы Европы, а в сборной он сидит. А играют люди из другой страны с украинским паспортом. Это неправильно однозначно. Надо закрывать эту лавочку. Это сборная Украины, а не клуб, где можно все делать в своих интересах. У нас достаточно много классной молодежи, с которой надо работать.

Жуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно только 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в национальную сборную. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли в Люксембурге благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.

Как известно, Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение за участие Мораеса в матче потребовала Португалия.

Протест был подан в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА, говорится на сайте организации. Именно на одном из ближайших заседаний и будет рассмотрен этот вопрос. Однако его дата пока неизвестна.

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