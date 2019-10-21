Наингголан забил невероятный гол в Италии и посвятил его жене, которая борется с раком: видео

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Раджа Наингголан забил за "Кальяри"
Раджа Наингголан забил за "Кальяри"

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан, который в Италии выступает за "Кальяри", забил невероятный гол в чемпионате. Он его посвятил жене, которая борется с раком.

Раджа Наингголан забил в ворота СПАЛ уже на 9-й минуте встречи. Он подхватил мяч после розыгрыша штрафного и мощно пробил.

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Видеообзор матча Кальяри – СПАЛ (гол Наингголана с 0:13)

О том, что жена Наингголана Клаудия болеет раком, стало известно летом 2019 года. Тогда же полузащитник, в то время выступавший за "Интер", перешел в скромный "Кальяри". Причиной стало то, что Клаудия именно с Сардинии. И игрок решил переехать ближе к тем местам, где она родилась.

"Хочу посвятить этот гол своей жене, это особый момент для нее. Это был отличный матч для команды, мы совершенствуемся. У нас хорошая позиция, мы должны продолжать в том же духе. Мы начали не очень хорошо, но сейчас поправили положение и результаты вознаграждают нас", – приводит слова Наингголан La Gazzetta dello Sport.

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Наингголан уже терял людей из-за онкозаболевания. В 2010 году умерла его мать. Она воспитывала сына без отца. В память о ней Раджа сделал на спине татуировку с двумя крыльями, на которых даты рождения и смерти его матери.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол Онкозаболевания
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