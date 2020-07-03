По словам Чисоры, он уверен в своей победе и считает, что исход противостояния решит только один мощный удар. Британец выложил пост в своем Instagram.

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Если Чисоре удастся поймать Усика на атаке, он упадет на ринг. Его главная задача – найти и уничтожить украинца.

Я готов снять с себя кожу, сойти в ад и вернуться,

– заявил британец.

Ранее сообщалось, что непобедимый украинский боксер Александр Усик поднялся на вторую строчку в рейтинге WBA в супертяжелом весе.

Усик – Чисора: главное о бое

Боксеры активно готовятся к предстоящим поединкам, но пока новой официальной даты встречи еще нет.

Промоутерская компания Matchroom Boxing, которая организует бой, показала первые фотографии "Бойцовского сада".

Там должен происходить первый боксерский бой компании во время карантина. Состоится там бой Усик – Чисора пока не известно.

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщал, что Усик и Чисора, вероятно, будут драться в октябре 2020 года.