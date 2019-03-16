Накануне миланского дерби Шевченко вспомнил свои голы за "Милан" в ворота "Интера": видео

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко

Уже в воскресенье, 17 марта, состоится Derby della Madonnina – "Милан" будет принимать "Интер". Перед принципиальным матчем свою поддержку "россонери" решил высказать и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он выступал за "Милан" в 1999-2006 годах, а впоследствии с 2008 до 2009 года.

В своем twitter Андрей Шевченко опубликовал нарезку голов, которые он забивал в ворота "Интера", когда выступал за "Милан". Стоит отметить, что украинец является лучшим бомбардиром миланского дерби. На его счету 14 голов в этих матчах.

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"Большие воспоминания и страсть. Я буду с вами россонери", – подписал видео Андрей Шевченко.

Матч "Милан" – "Интер" состоится в воскресенье, 17 марта. Начало – в 21:30. Обзор матча и видео голов – на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Андрей Шевченко ФК Милан ФК Интер
Источник: 24 Канал
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