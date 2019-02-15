Наконец мальчик: вратарь сборной Украины в четвертый раз стал отцом (фото)

Утром 15 февраля в семье вратаря "Шахтера" и капитана сборной Украины Андрея Пятова произошло радостное событие – родился четвертый ребенок.

Красавица-жена нашего голкипера Юля родила счастливому отцу сына, которого родители назвали Львом.

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"Спасибо, любимая ", – написал Андрей Пятов в Instagram и показал фотографию, на которой указан рост, вес и пол ребенка. На открытке указана дата рождения – 15.02.2019, пол ребенка – мальчик, рост – 50 см, вес – 3010 грамм.



Андрей Пятов в четвертый раз стал отцом

В семье Пятов это уже четвертый ребенок. До рождения Льва, Юля и Андрей воспитывали трех дочерей – Дашу, Милану и Майю.

Спорт 24 писал, что "Шахтер" в Харькове в меньшинстве вырвал ничью в поединке с "Айнтрахтом".

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